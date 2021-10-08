Вашингтон, 8 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Разработчики YouTube добавят функцию, демонстрирующую самую интересную часть ролика. Об этом 7 октября сообщил портал «Хабр».

germany_photography YouTube

Как отмечает портал, фрагменты ролика будут представлены в виде столбчатой диаграммы, данные которой основаны на количестве просмотров. Соответственно, чем выше столбец, тем больше человек смотрели отдельную часть видео.

Добавим, что на данный момент опция доступна лишь для небольшой группы пользователей. В скором времени начнётся тестирование функции.