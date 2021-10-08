Москва, 8 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Пять автомобильных пунктов пропуска на границе России с Казахстаном будут модернизированы в 2022—2026 годах. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба Минтранса РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Флаги России и Казахстана

О модернизации пунктов пропуска первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк сообщил на встрече с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бериком Камалиевым. Минтранс проработал возможность финансирования этой работы.

«Ранее денежные средства были также заложены на пункт пропуска Сагарчин. Таким образом с 2022 по 2026 годы будут модернизированы пункты пропуска Озинки, Маштаково, Илек, Караузек и Бугристое», — уточнили в Минтрансе.

Всего между Россией и Казахстаном действуют 50 пунктов пропуска. Из них 30 автомобильных, 19 железнодорожных и один речной. Автомобильный пункт пропуска Сагарчин в Оренбургской области реконструируют до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаевзаявил, что Казахстану и России нужна общая программа по развитию мультимодальных перевозок.

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