Минск, 8 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В результате обновления таможенной системы Белоруссии в пунктах пропуска на выезде из республики скопилось более 2,5 тыс. большегрузных автомобилей. Об этом 8 октября сообщает белорусский Государственный пограничный комитет (ГПК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

«За минувшие сутки в пунктах пропуска проводилось обновление таможенной системы, что повлияло на скопление грузового транспорта перед пунктами пропуска», — говорится в сообщении.

При этом, по данным инфографики ГПК Белоруссии, в настоящее время более 2,5 тыс. большегрузных машин ожидает оформления на границе.

Также указывается, что в данный момент процедура оформления уже полностью возобновлена и ведется в штатном режиме. При этом уточняется, что самое большое количество фур (1240) скопилось на выезде в Литву, а самым загруженным является пункт пропуска «Козловичи» на границе с Польшей, где ожидают выезда 500 большегрузных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неформальное виртуальное заседание Совбеза ООН 8 октября будет посвящено ситуации с правами человека в Белоруссии.