Сеул, , 11:49 — REGNUM В Сеуле надеются на диалог и сотрудничество с Японией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

«Две страны должны вместе работать, чтобы накопить мудрость в поисках решения текущих проблем и укрепить сотрудничество в различных областях», — сообщили в МИД Южной Кореи,.

Известно, что данное заявление южнокорейская сторона опубликовала после выступления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды на заседании парламента.

Напомним, что в своём выступлении японский премьер-министр сказал, что Токио «решительно» потребует от Сеула принятия «соответствующих» мер, которые положат конец затяжным дипломатическим трениям между двумя странами и восстановят здоровые двусторонних отношений. При этом он добавил, что Южная Корея является «важным соседом» Японии.

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