Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 8 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом за кражу денег предстанет 16-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Следователи полагают, что в июле 2021 года житель Каменска-Шахтинского нашёл на улице Гагарина банковскую карту, с помощью которой некоторое время расплачивался в магазинах. Сумма хищений не уточняется.

Материалы уголовного дела о краже с банковского счёта направлены в суд.