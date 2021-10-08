Ташкент, 8 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. У Узбекистана нет какой-либо скрытой или двусмысленной повестки дня в афганском направлении. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на вопросы журналиста газеты «Правда Востока».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Наша позиция однозначна, а действия транспарентны и прагматичны. Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана в качестве мирного и независимого государства», — сказал Камилов.

Он подчеркнул, что «афганская земля больше не должна представлять угрозы для стран региона и международной безопасности».

»Стабильный, мирный и процветающий Афганистан отвечает интересам всего многонационального афганского народа и мирового сообщества», — подчеркнул Камилов.