Тюмень, 8 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Заместитель начальника УФСИН по Тюменской области, которого задержали по подозрению во взятке, будет содержаться под домашним арестом до 4 декабря 2021 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Данное решение принял Ленинский районный суд Тюмени, который рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы заместитель начальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки в виде денег и имущества от руководителя фирмы, продающей ингредиенты для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Общая сумма взяток составила свыше 370 тысяч рублей, считают следователи.