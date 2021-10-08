Уфа, 8 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Более 40 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировали за неделю в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что с 27 сентября по 3 октября в регионе, по предварительным данным, зафиксировано 40 149 случаев заболевания этими инфекциями, в том числе у детей до 14 лет зарегистрировано 14 125 случаев (35,2% от общего числа больных).

Отмечается, что в республике не регистрируется заболеваемость гриппом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 октября в республике всего выявили 70 406 случаев заражения коронавирусом.