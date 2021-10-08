Батуми, Грузия, 8 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Спасатели достали из-под завалов рухнувшего жилого дома в Батуми несовершеннолетнего. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

(сс) Mikhail Kryshen Канатная дорога в Батуми (Грузия)

По данным журналистов, ребенок вместе с родителями находился в машине, которая стояла рядом с рухнувшим домом. Несовершеннолетний жив, его повезла в клинику бригада скорой помощи. О его состоянии не сообщается.

Сведений о родителях ребёнка пока нет. Также нет сведений о погибших или других пострадавших.

Напомним, 8 октября произошло обрушение части пятиэтажного дома, расположенного на улице 26 мая. Спасатели проводят спасательные работы. Из остальной части дома эвакуируют жителей.