Москва, 8 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино Леонида Куравлёва с юбилеем. Народному артисту России исполнилось 85 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Леонид Куравлёв

Мишустин подчеркнул, что Куравлёв блистателен как в комедии, так и в мелодраме. Даже его отрицательные персонажи обладают особым обаянием.

«Вы актёр уникального дарования, вписавший немало страниц в историю отечественного кинематографа», — отметил Мишустин и пожелал Куравлёву здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, с вои поздравления советскому и российскому актеру Леониду Куравлёву по поводу его 85-летнего юбилея направил президент России Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин поздравил с юбилеем актера Леонида Куравлёва