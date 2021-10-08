Воронеж, 8 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Воронежской области в результате столкновения школьного автобуса с автопогрузчиком пострадали семь человек, шесть из которых — дети. Об этом 8 октября сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По её словам, ДТП произошло в 07:23 мск в поселке Таловая. Местный житель, управляя автобусом ПАЗ, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор».

Пострадавшим детям от семи до 14 лет, а взрослой, получившей травмы, является учительница, которая сопровождала школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября два человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Самарской области.

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