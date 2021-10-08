Пекин, 8 октября 2021, 11:39 — REGNUM Соединённые Штаты должны опубликовать детали инцидента с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut, произошедшего в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 октября на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Атомная подводная лодка ВМС США
Атомная подводная лодка ВМС США
(сс) U.S. Navy

Дипломат подчеркнул, что Пекин глубоко обеспокоен произошедшим.

«США и другие вовлеченные в него (инцидент — Прим. ИА REGNUM) страны должны проинформировать о соответствующих деталях», — отметил Лицзянь.

Он пояснил, что речь идёт о данных о точном месте происшествия, цели этого похода, объекте, с которым столкнулась субмарина, а также возможном наличии утечки радиации или вреде окружающей вреде.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) ВМС США в международных водах в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом. В результате случившегося 11 подводников получили травмы.

Как заявил командующие Тихоокеанским флотом ВМС США, подводная лодка остаётся в безопасном и стабильном состоянии. По его словам, ядерная силовая установка USS Connecticut и отсеки не пострадали, они остаются полностью работоспособными.