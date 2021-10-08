Пекин, , 11:39 — REGNUM Соединённые Штаты должны опубликовать детали инцидента с атомной субмариной ВМС США USS Connecticut, произошедшего в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 8 октября на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Атомная подводная лодка ВМС США (сс) U.S. Navy

Дипломат подчеркнул, что Пекин глубоко обеспокоен произошедшим.

«США и другие вовлеченные в него (инцидент — Прим. ИА REGNUM) страны должны проинформировать о соответствующих деталях», — отметил Лицзянь.

Он пояснил, что речь идёт о данных о точном месте происшествия, цели этого похода, объекте, с которым столкнулась субмарина, а также возможном наличии утечки радиации или вреде окружающей вреде.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) ВМС США в международных водах в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом. В результате случившегося 11 подводников получили травмы.

Как заявил командующие Тихоокеанским флотом ВМС США, подводная лодка остаётся в безопасном и стабильном состоянии. По его словам, ядерная силовая установка USS Connecticut и отсеки не пострадали, они остаются полностью работоспособными.