Москва, 8 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Айза Долматова извинилась перед своими фанатами, а также футболистом ВячеславомМалафеевым и его супругой Екатериной. Об этом 8 октября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Айза Долматова

«Я не скажу, что очень горжусь своим поведением, это во-первых. Во-вторых, ничего меня со Славой не связывает. И, в-третьих, я не являюсь причиной каких-то там проблем у Славы с его супругой», — заявила певица. «Я желаю и Славе, и супруге наладить свои отношения. И еще раз извините, если я хоть как-то привнесла какую-то тягость в их жизни, но это не так… это же шоу, поэтому смотрите проще на все это», — добавила Айза.

ИА REGNUM напоминает, что причиной извинений Айзы стал её флирт с Вячеславом Малафеевым на проекте «Звёзды в Африке». Пользователи Сети решили, что именно певица стала причиной «паузы в отношениях» Екатерины и Вячеслава Малафеевых.