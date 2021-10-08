Воронеж, 8 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Воронежской области вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения и пропуск по QR-кодам в различные учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К введению очередного пакета ограничительных мер привели резкий рост заболеваемости коронавирусом, низкий темп вакцинации и несоблюдение мер антиковидной безопасности. Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек. Число болеющих ОРВИ превысило 48 тысяч. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, но и в соцобъектах.

«Такое положение дел, с одной стороны, вынудило, который отразится на жизни воронежцев и на экономике. Эти меры непопулярные, решение об их введении — сложное, но, увы, другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет», — прокомментировали в правительстве области.