Ньюарк, США, 8 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс» отменили из-за отключения электроэнергии на арене. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

Nhl.com Матч Нью-Джерси Дэвилз и Нью-Йорк Айлендерс

"После консультаций с «Айлендерс» и НХЛ принято решение, что игровые условия являются неподходящими для обеих команд», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что матч не будет перенесён.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был остановлен из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.

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