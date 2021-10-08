Ташкент, 8 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Афганистане действительно складывается непростая ситуация. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на вопросы журналиста газеты «Правда Востока».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

Очевидно, обстановка в этой стране еще будет оставаться фактором напряженности в регионе, особенно с учетом остающихся пока на территории Афганистана террористических группировок, отметил он.

«Тем не менее следует учитывать тот факт, что Афганистан является источником не только вызовов и угроз, но и новых возможностей, которые могут быть положены в основу конструктивных, созидательных региональных проектов», — указал министр.

Он подчеркнул, что «в наших интересах не допустить международной изоляции Афганистана и появления на наших южных границах «страны-изгоя», не дать повториться сценарию конца 90-х годов прошлого столетия».