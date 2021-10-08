Москва, 8 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Линия на тесное сотрудничество нашей страныс НАТОпотерпела фиаско, и руководство России уходит от неё, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 октября, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Pixabay.com Россия и НАТО

Как сообщалось ранее, в эфире телеканала «Россия 24» Захарова, говоря о решении НАТО выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов, заявила, что руководству альянса надо определиться, в чем состоит их цель — сотрудничать с Россией или «сдерживать» её.

По данным «Коммерсанта», один из возможных ответов России на указанные действия НАТО состоит в закрытии своего представительства при альянсе.

« Судя по действиям руководства НАТО, для этого блока малоценно его дипломатическое присутствие в Москве: понятно же, что в ответ на высылку сотрудников российского представительства при НАТО и ограничение его штата из России как минимум будут высланы восемь натовских «дипломатов» , или же речь пойдёт о полном закрытии миссии НАТО в Москве.

Натовцам в Москве и Санкт-Петербурге работать проще и удобнее, чем нашим военным и гражданским дипломатам в Брюсселе. Кампания русофобии в Европе приобрела совсем извращённые формы, в то время как Россия и её граждане сохраняют разумность в подходе к западным «партнёрам».

В линии на тесное сотрудничество нашей страны с НАТО, которая была взята после 1991 года, ещё разберутся историки и политики: сколько в ней было необходимого в связи с ослаблением России манёвра, а сколько — розовых иллюзий или вообще работы на интересы превращения нашей страны в западного вассала. Сейчас важно то, что эта линия потерпела фиаско и руководство России уходит от неё.

Переход к самостоятельной и, что важно, наступательной политике в Европе невозможен через старые структуры и формы работы. Тем не менее необходимость в консультациях по реальным проблемам общеевропейской и мировой военно-политической повестке дня никуда не исчезнет. Их, правда, можно вести напрямую с хозяином НАТО — Вашингтоном, что и происходит. Если у крупных европейских стран будут к нам вопросы такого свойства, их всегда можно обсудить на двустороннем уровне. На это и надо ориентироваться.