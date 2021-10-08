Москва, 8 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Взаимное признание вакцин от коронавируса между Россией и ЕС — крайне важная тема, к сожалению, ситуация тут пока буксует, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

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«Посол ЕС в России Маркус Эдерер говорит о том, что это российская сторона якобы политизирует процесс, а сама не представила необходимый пакет документов. Однако факты говорят об обратном», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор напомнил, что РФПИ подал заявку о регистрации «Спутника V» в Европейское агентство лекарственных средств в январе 2021 года. В июле ЕС направил российской стороне требования, необходимые для признания эквивалентности сертификатов, и Минздрав уже передал полный пакет запрошенных европейской стороной документов через представительство ЕС.

«Но помимо чисто бюрократических проволочек (которые именно в этой конкретной ситуации считаю просто аморальными), есть еще два фактора, которые, подозреваю, и приводят к «итальянской забастовке» еврочиновников», — указал парламентарий.

Во-первых, рассуждает Косачёв, политическое давление — например, недавний призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к странам ЕС не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги, что «Спутник V», вероятно, не будет признан в ЕС.

Во-вторых, откровенно недобросовестная конкуренция. Сенатор процитировал члена германского бундестага Вальдемара Гердта: у фармкомпаний, считает он, своя гонка вооружений — «У них принцип ничего личного, бизнес есть бизнес: задержим этого, чтобы продвинуть своего. Если задуматься, это очень страшная практика, при которой интересы населения не учитываются».

«При этом все понимают, что вопросов к самим российским вакцинам и к их эффективности нет ни у экспертов, ни у населения. Еще весной в Россию из Европы были организованы массовые «прививочные туры», «Спутником V» вполне официально привиты более миллиона жителей Венгрии, а в начале месяца Еврокомиссия признала прививочные сертификаты Сан-Марино, большинство жителей которого привились тем же «Спутником V». Но это не означает признания «Спутника V» в ЕС, подчеркивают еврочиновники», — отметил вице-спикер Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российская, а не европейская сторона политизирует вопрос о признании в ЕС вакцины от коронавируса «Спутник V», утверждает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

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