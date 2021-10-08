Казань, 8 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Глава Татарии предстоящий 2022 год объявил Годом цифровизации. Об этом Рустам Минниханов заявил 8 октября, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

Media.tj Цифровизация

В республике создаются IT-центры и образовательные заведения мирового уровня, развиваются электронные сервисы. По мнению главы региона, все это позволит сделать жизнь жителей Татарии комфортнее.

«Цифровизация — не самоцель. Это, в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. Для дальнейшего перехода в «цифру» нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», — подчеркнул Минниханов.

Глава Татарии поручил продолжать создавать условия для доступа к коммуникациям, услугам, инфраструктуре и данным.

«Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации», —цитирует Рустама Минниханова «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 2021 год был объявлен Годом родных языков и народного единства.

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