Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Бывший заместитель председателя комитета по строительству в правительстве Санкт-Петербурга Евгений Барановский распоряжением губернатора Ленинградской области с 7 октября 2021 года назначен заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Петрович Барановский Lenobl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидатура Барановского на эту должность 7 октября была поддержана большинством голосов депутатов Заксобрания Ленобласти.

«В соответствии с Уставом Ленинградской области назначение Евгения Барановского согласовано постановлением Законодательного собрания Ленинградской области», — отметили в пресс-службе.

Евгений Барановский родился 11 мая 1985 года в Ленинграде. Окончил «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», специальность «Экономика и управление на предприятии промышленности». Начинал в бизнесе, затем был помощником депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой по работе в Санкт-Петербурге, в 2015—2016 гг. ― заместитель директора по развитию, директор в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр энергосбережения». С 2016 года и до момента назначения в правительство Ленинградской области Евгений Барановский был заместителем председателя комитета по строительству в правительстве Санкт-Петербурга.

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