Москва, 8 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Билеты в кино на прошедшей неделе стоили в России более 300 рублей. Это значение — максимальное с 2015 года, сообщает 8 октября РБК со ссылкой на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США

Средняя стоимость билетов на киносеансы достигла 304,8 рубля. В апреле 2020 года она была ещё выше — 553,2 рубля, но тогда в стране действовал режим самоизоляции. Кинотеатры не работали, и в систему попадали данные о заранее сделанных продажах, работе автокинотеатров или отдельных кинозалов, отмечает издание.

Предполагается, что цена на билеты в кино выросла из-за возвращения в прокат блокбастеров, подобных «Дюне» или «Веному-2». Шесть лет назад билеты в среднем стоили 309,3 рубля.

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