Новосибирск, 8 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала сентября 2021 года из-за неосторожного обращения с огнём произошло 313 пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС России полковник внутренней службы Александр Покидов.

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Кроме того, причина ещё 86 возгораний — неправильная эксплуатация или неисправность электрооборудования, 55 случаев зарегистрировано в связи с неправильным устройством и неисправностью отопительных печей.

В МЧС РФ подчеркнули, что осеннее межсезонье практически повсеместно отличается неустойчивой погодой, а в прохладное время возникает риск возникновения происшествий.