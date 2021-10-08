Самара, 8 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Изменения в городской бюджет внесли в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Gosrf.ru Бюджет

Сообщается, что 7 октября состоялось 21-е заседание думы города Самары, на котором были внесены изменения в бюджет города 2021−2023 годов. В частности, были учтен план по собственным неналоговым и налоговым доходам в текущем году на 174,5 млн рублей, а также учтены безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов в текущем году в размере 699 млн рублей.

Эти средства планируют направить на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда (175 млн рублей), на содержание и ремонт автодорог местного значения (140 млн рублей), на решение вопросов в сфере переселения граждан из аварийного жилья (300 млн рублей), на возведение школы в Октябрьском районе (63 млн рублей), на возведение детского сада в Октябрьском районе (6,5 млн рублей), на обеспечение жилыми помещениями граждан, которые работали в тылу в годы Великой Отечественной войны (11,2 млн рублей).

«Спасибо региональному бюджету, который нам помог в объёме почти 700 миллионов рублей, это позволит нам фактически оплачивать уже произведённые работы, согласно плану и климатических условий», — приводит пресс-служба слова председателя Думы Самары Алексея Дегтева, который подчеркнул, что все работы должны выполняться в заявленные администрацией сроки.