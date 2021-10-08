Рим, , 11:26 — REGNUM В 2022 году международный конкурс «Евровидение» состоится в Турине. Об этом 8 октября сообщает агентство ANSA.

Евровидение

Уточняется, что руководством государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI будет официально объявлено о этом решении в течение ближайшего времени, однако выбор уже сделан в пользу Турина.

Также известно, что кроме Турина, на проведения у себя в 2022 году «Евровидения» претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Отметим, Италия получила право принять у себя указанный музыкальный конкурс после победы на нем в нынешнем году группы Maneskin.