Череповец, Вологодская область, 8 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В соцсети «Вконтакте» появилась информация о продаже сертификатов о ковид-вакцинации в одной из поликлиник Череповца.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонное мошенничество

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Согласно объявлению, для получения сертификата необходимо предоставить паспортные данные, координаты СНИЛС и медицинского полиса и перевести две тысячи рублей. Документ о вакцинации обещают выдать в поликлинике №7. В медучреждении подпольную продажу сертификатов отрицают.

«Наши медицинские работники этим не занимаются. Вы можете оказаться жертвами мошенников», — цитирует главврача поликлиники Евгения Ершова портал cher-poisk.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре вскрылись факты выдачи фиктивных сертификатов о ковид-вакцинации.