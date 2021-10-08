Москва, 8 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В России темпы изменения цен на разные виды овощей будут отличаться, но общая тенденция их подорожания сохранится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

b1-foto Овощи

«Продовольственная дефляция, связанная с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, традиционно заканчивается в сентябре. С октября цены начинают постепенно расти. Объем и качество российского урожая, увеличение импорта овощей, возможный запрет на ввоз томатов из Турции, холодный сентябрь, способствовавший раннему началу отопления в теплицах будут определять повышательную динамику цен в ближайшие месяцы, — сказала Долгова. — При этом темпы изменения цен на разные виды овощей будут отличаться, но общая тенденция сохранится. Неоднозначные прогнозы по урожаю картофеля, к сожалению, позволяют ожидать раннего начала импортных поставок и, соответственно, быстрого роста цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, в чем причина серьезного подорожания российских овощей.