Плесецк, Архангельская область, 8 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк, сообщили 8 октября в пресс-службе оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Отмечается, что Шойгу проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса космодрома, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».

Также министр примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2026—2027 годах запланирован первый запуск «Ангары» в модификации с повышенной грузоподъёмностью.

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