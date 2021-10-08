Москва, 8 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В РФ в продаже уже закончились овощи, выращенные в открытом грунте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России в сентябре 2021 года помидоры подорожали на 24,9%, а огурцы — на 17,3%.

(сс)Simm Овощи

«В сентябре уже закончились в продаже российские овощи, растущие в открытом грунте, — сказала Долгова. — На прилавках возросла доля тепличной продукции, которая дороже из-за более высоких затрат: на электро‑ и теплоэнергию, содержание теплиц, удобрения. Холодный сентябрь способствовал более раннему, чем обычно, началу отопления в теплицах. Спрос на овощи остаётся на прежнем уровне. Сочетание этих факторов и привело к существенному росту цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге заявили, что не видят предпосылок для резкого роста цен на какие-либо продукты питания в России.