Афины , 8 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Правительство Греции рассматривает возможность удвоения средств, выделяемых на субсидирование счетов за электроэнергию, сообщает AMNA 8 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно источникам, рассматривается возможность увеличить выделяемую на субсидии сумму до 300 миллионов евро, а также расширить критерии предоставления субсидии на отопление — которая также распространяется на потребителей газа стоимостью около 200 миллионов евро.

Действия обсуждаются в рамках попытки компенсировать дополнительные расходы, связанные с продолжающимся ростом цен на энергоносители.

Согласно источникам, возможность горизонтальной скидки на природный газ была рассмотрена по инициативе рынка, чтобы покрыть значительную часть роста цен. Окончательные объявления от ответственных министров ожидаются 8 октября.