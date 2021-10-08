Пермь, 8 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Пермском крае в выходные дни (9−10 октября) прогнозируют значительное похолодание. Информация об этом опубликована на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

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Ночью 9 октября столбик термометра опустится до — 1 °C. Ожидается ветреная погода и небольшой дождь.

В ночь на 10 октября похолодает уже до — 5 °C. Порывы северного и северо-восточного ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. В ночное время дождь перейдет в мокрый снег. Такие осадки продлятся до воскресного вечера.