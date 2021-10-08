Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала нарколабораторию, которая размещалась в арендованном помещении бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Выясняются каналы сбыта произведённых там наркотиков. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Синтетический наркотик

По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны двое петербуржцев, 39-летний Тимур и 30-летний Юрий. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли три пакета с синтетическим наркотиком «мефедрон» общей массой более 230 грамм, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Как установили полицейские, незаконную деятельность в арендованном помещении бывшего завода организовал в 2020 году Тимур. В качестве помощника он привлек Юрия, которому после «обучения» полностью передал производство, а сам занялся сбытом готовой продукции.

«Сырьё для изготовления наркотиков злоумышленники приобретали в магазине химических реактивов в Адмиралтейском районе, — рассказали в ведомстве. — По факту организации незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ».

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает каналы сбыта продукции ликвидированной нарколаборатории.