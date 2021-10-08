Москва, 8 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Стоимость техобслуживания российских автомобилей Aurus сравнима с ценой сервисного обслуживания моделей британского автопроизводителя Rolls-Royce. Об этом этом операционный директор группы «Авилон» (официальный дилер Aurus) Олег Шамба сообщил в интервью Autonews.

Aurus Aurus Senat L700

По словам Шамба, на данный момент дилер согласовывает с Aurus цены на запасные части моделей.

«Что касается работ и стандартного технического обслуживания, то они по стоимости будут очень похожи на цены Rolls-Royce», — добавил директор «Авилон».

Он отметил при этом, что сервисное обслуживание Rolls-Royce включено в стоимость моделей, а вот за сервис Aurus придется доплачивать. По его словам, примерная стоимость одного нормо-часа составит порядка 12 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году модельную линейку Aurus в России, которая пока состоит только из топовой версии Senat, пополнит внедорожник Komendant.

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