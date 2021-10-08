Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Решение Центрального банка России об отзыве с 8 октября лицензии на осуществление банковских операций у АО «Объединенный резервный банк» («Орбанк», г. Москва) привело к неожиданному последствию в Петербурге — платное парковочное пространство в центре Северной столицы временно стало бесплатным. Об этом сообщили 8 октября в транспортном блоке Смольного.

Платная парковка в Петербурге

«В связи с тем, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Орбанк», который обеспечивает прием платежей в зоне платной парковки, взимание платы за пользование платным парковочным пространством временно не осуществляется», — говорится в сообщении властей Петербурга.

При этом штрафы автомобилистам за неоплату парковки назначаться не будут, пообещали чиновники. Об изменении ситуации петербургский Комитет по транспорту сообщит дополнительно.

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В настоящее время пилотная зона платной парковки функционирует на 28 улицах Петербурга. Стоимость 1 часа размещения транспортного средства на парковочном месте составляет: категория А и М — 30 руб.; категория В — 60 руб.; категория С — 120 руб. С 1 декабря 2021 года намечен запуск новой крупной зоны платной парковки на 71 улице в центре Петербурга.

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