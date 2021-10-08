Сакраменто, США, 8 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Суд американского штата Калифорния отказал рок-музыканту Мэрилину Мэнсону в ходатайстве об отклонении иска о сексуальном насилии актрисы Эсме Бьянко, снимавшейся в сериале «Игра престолов». Об этом 8 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документы по этому делу.

(сс) sebi ryffel Мэрилин Мэнсон

«Судья <…> отказал Мэнсону (настоящее имя — Брайан Уорнер) в отклонении иска Бьянко на основании срока давности», — говорится в сообщении.

«Последствия предполагаемых недобросовестных действий Уорнера, включая возможную угрозу безопасности, иммиграционному статусу и карьере истицы, проявлялись спустя годы после ее последнего контакта с Уорнером», — считает судья Фернандо Л. Энлле-Роша.

Также теперь музыканту нужно подать официальный ответ на каждое из предъявленных в иске Бьянко требований в течение 14 дней.

Отметим, 39-летняя Эсме Бьянко подала против музыканта иск в связи с насильственными действиями сексуального характера в апреле 2021 года, через три месяца после того как она публично обвинила Мэнсона в физическом и психологическом насилии.