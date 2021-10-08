Киев, 8 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьёвой (Круг) и Елизавете Иванцив (Ёлка) могут запретить въезд на Украину. Об этом главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова попросил так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) в Киеве.

Дарья Драй ИА REGNUM Баста

В письме к Баканову организация попросила проверить сведения о том, что Ирина Круг и Ёлка «незаконно» посещали Крым и Севастополь. Если они подтвердятся, к артисткам следует «применить ограничительные меры».

Ёлка «могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», говорится в письме, опубликованном на сайте КРЦ.

Для Басты в организации просят повторно ограничить въезд на Украину, так как его визиты в течение последнего года «вызвали большой общественный резонанс». Срок прежнего запрета для него истёк в 2020 году, на 19 декабря 2021 года намечен его концерт в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском Днепропетровске посетителям концертаИрины Кругустроили «коридор позора».

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