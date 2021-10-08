Лондон, 8 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Британская исполнительница Адель высказалась о том, как её сын воспринял развод родителей. Об этом 8 октября пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Певица Адель

По словам артистки, её восьмилетний сын «был очень недоволен», когда узнал о её разводе с Саймоном Коннеки. «У моего сына было много вопросов. Действительно хороших вопросов, невинных вопросов, на которые у меня не было ответов… «Иногда это делало его очень несчастным. И это настоящая рана для меня, и я не знаю, сможет ли она когда-нибудь зажить», — поделилась Адель.

Певица также заявила, что её новый альбом под названием «30» должен будет ответить на многие вопросы сына, так как он посвящён её расставанию с Коннеки. «Я просто чувствовала, что хочу объяснить ему (сыну — ИА REGNUM) через эту пластинку, когда ему будет двадцать или тридцать, кто я и почему я добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за своим собственным счастьем», — объяснила Адель.

ИА REGNUM напоминает, что Адель и её супруг Саймон Коннеки развелись в 2019 году. Они прожили в браке семь лет.