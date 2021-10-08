Москва, 8 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Существует несколько ключевых слов, по которым можно определить телефонных мошенников, которые постепенно уходят от использования банковских баз данных. Об этом говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock, передают РИА Новости.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По данным исследования, телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» выступаю сигналом того, что человек говорит с мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — пояснил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут стать жертвой новой уловки телефонных мошенников. Теперь они пытаются обмануть граждан с помощью аудиоробота и тонального набора цифр.

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