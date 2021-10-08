Киев, 8 октября 2021, 11:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного военного. Об этом 8 октября сообщил офис главы государства.
Отмечается, что соответствующее решение Зеленский принял по инициативе консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ об освобождении первого вице-спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения в ней обязанностей представителя президента.
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