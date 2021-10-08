Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»
Даллас, США, 8 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
(сс) China Wong / AHL
Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»
В составе «Далласа» шайбы забросили Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский нападающий Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.
В составе «Колорадо» точны броском отметился Джей Ти Комфер.
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