Даллас, США, 8 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

(сс) China Wong / AHL Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

В составе «Далласа» шайбы забросили Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. Российский нападающий Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Колорадо» точны броском отметился Джей Ти Комфер.

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