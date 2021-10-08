Убыточный химзавод получил иск на 420 млн рублей — следы ведут на Украину?
Москва, 8 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Компания «Титановые инвестиции» — крупнейший производитель диоксида титана в РФ, владельцем которой является офшор, получила крупный финансовый иск от фирмы, аффилированной с нею через директора и принадлежащей другому кипрскому юрлицу, — ООО «Титановые технологии». Арбитраж Москвы претензии на сумму более 419 млн рублей рассмотрит 30 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Примечательно: ответчик — ООО «Титановые инвестиции» два года подряд указывает серьезные убытки. По итогам 2020 года — 2,58 млрд рублей, по итогам 2019 года — 1,92 млрд рублей. На фоне этого фирма «Титановые технологии» (истец), с которой у ответчика один общий директор — Олег Панасюк, подаёт заявление о взыскании весьма крупной суммы.
Иск на сумму 419 494 155,98 рубля был подан в конце сентября 2021 года. Дело приняла судья Огородникова. Третьим лицом в споре участвует украинская компания «Юкрейниан Кемикал Продактс».
Установить, есть ли у истца и ответчика общие бенефициары, не представляется возможным. Официальными владельцами обеих фирм выступают кипрские юрлица, чьи конечные собственники не раскрываются. Роднит ООО не только общий директор, но и то, что они обе работают в одной сфере (производство красителей и пигментов), а в марте 2020 года в их «компанию» добавилось ООО «Титаниум трейд», владельцем которой числится всё тот же Олег Панасюк.
Напомним, в медиаповестку крымский филиал «Титановых инвестиций» в Армянске попал в 2018 году, когда из-за выбросов в атмосферу в городе пришлось вводить режим ЧС и вывозить детей в санатории Крыма. Через некоторое время после этих событий во время одной из проверок ООО «Титановые инвестиции» Росприроднадзор выявил более 100 нарушений природоохранного законодательства.
Ядовитый шлейф из Армянска — к «Крымскому Титану» снова есть претензии?
Справка: ранее владельца «Титановых инвестиций» — кипрскую фирму «Летан Инвестментс Лимитед» — связывали с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем. И вот же совпадение: именно в дивизион Group DF Фирташа и входит третье лицо, участвующее в многомиллионном споре третьим лицом, — «Юкрейниан Кемикал Продактс».