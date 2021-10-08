Москва, 8 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Компания «Титановые инвестиции» — крупнейший производитель диоксида титана в РФ, владельцем которой является офшор, получила крупный финансовый иск от фирмы, аффилированной с нею через директора и принадлежащей другому кипрскому юрлицу, — ООО «Титановые технологии». Арбитраж Москвы претензии на сумму более 419 млн рублей рассмотрит 30 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Tumisu Инвестиции

Иск на сумму 419 494 155,98 рубля был подан в конце сентября 2021 года. Дело приняла судья Огородникова. Третьим лицом в споре участвует украинская компания «Юкрейниан Кемикал Продактс».

Установить, есть ли у истца и ответчика общие бенефициары, не представляется возможным. Официальными владельцами обеих фирм выступают кипрские юрлица, чьи конечные собственники не раскрываются. Роднит ООО не только общий директор, но и то, что они обе работают в одной сфере (производство красителей и пигментов), а в марте 2020 года в их «компанию» добавилось ООО «Титаниум трейд», владельцем которой числится всё тот же Олег Панасюк.

Напомним, в медиаповестку крымский филиал «Титановых инвестиций» в Армянске попал в 2018 году, когда из-за выбросов в атмосферу в городе пришлось вводить режим ЧС и вывозить детей в санатории Крыма. Через некоторое время после этих событий во время одной из проверок ООО «Титановые инвестиции» Росприроднадзор выявил более 100 нарушений природоохранного законодательства.

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