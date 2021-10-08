В одном из беднейших регионов РФ квартиры подорожали сильнее, чем в Москве
Барнаул, 8 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. «Квартирный» рейтинг, предоставленный «РБК-Недвижимости» аналитиками консалтинговой группы SRG, вывел Алтайский край в Топ-15 по дороговизне жилья на вторичном рынке. Тогда как Москва оказалась лишь на 21 месте.
Столицу России (помимо столицы Алтайского края) обогнали ещеё такие города, как Омск, Улан-Удэ, Воронеж, Ярославль, Балашиха, Рязань, Владивосток, Чебоксары и Махачкала. В этих городах вторичный «квадрат» вырос в цене в пределах от 5,13% до 3,98%, в Москве — на 3,9% (до 265,7 тыс. руб.).
Меньше всего по итогам третьего квартала средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла в Кирове — на 0,75%, до 46,8 тыс. руб.
Напомним, также Алтайский край, который занимает последние позиции по уровню доходов населения в России, прославился двукратным ростом числа миллионеров и миллиардеров.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее про некорректные данные о стоимости квартир в Алтайском крае известил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:
«По данным краевого минстроя, за 2020 год цена квадратного метра в регионе выросла на 12%. Вроде немного, да? А по данным рынка, что мы видим по Барнаулу, рост составил 23−27%, где-то до 30%. А вот это уже много! Так где реальные данные, на которые можно опираться и участникам рынка, и рядовым покупателям?».
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