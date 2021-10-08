Барнаул, 8 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. «Квартирный» рейтинг, предоставленный «РБК-Недвижимости» аналитиками консалтинговой группы SRG, вывел Алтайский край в Топ-15 по дороговизне жилья на вторичном рынке. Тогда как Москва оказалась лишь на 21 месте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Столицу России (помимо столицы Алтайского края) обогнали ещеё такие города, как Омск, Улан-Удэ, Воронеж, Ярославль, Балашиха, Рязань, Владивосток, Чебоксары и Махачкала. В этих городах вторичный «квадрат» вырос в цене в пределах от 5,13% до 3,98%, в Москве — на 3,9% (до 265,7 тыс. руб.).

Меньше всего по итогам третьего квартала средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла в Кирове — на 0,75%, до 46,8 тыс. руб.

Напомним, также Алтайский край, который занимает последние позиции по уровню доходов населения в России, прославился двукратным ростом числа миллионеров и миллиардеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее про некорректные данные о стоимости квартир в Алтайском крае известил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

«По данным краевого минстроя, за 2020 год цена квадратного метра в регионе выросла на 12%. Вроде немного, да? А по данным рынка, что мы видим по Барнаулу, рост составил 23−27%, где-то до 30%. А вот это уже много! Так где реальные данные, на которые можно опираться и участникам рынка, и рядовым покупателям?».

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