Калуга, 8 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Шесть лучших педагогов Калужской области примут участие в первом всероссийском форуме классных руководителей, который пройдёт в Москве 9−10 октября 2021 года, сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Классная комната

На форум поступило 21 тыс. 345 заявок со всех регионов страны. По итогам отбора в мероприятии примет участие тысяча педагогов из 85 российских регионов и города Байконур. Самому пожилому участнику форума 71 год, самому молодому — 20 лет. Калужскую область представят Виктория Зиновьева (средняя образовательная школа № 13 г. Калуги), Наталья Киселёва (средняя образовательная школа № 5 г. Калуги), Марина Неверовская (школа деревни Манино Людиновского района), Елена Сергеева и Анна Ильюхина (средняя образовательная школа № 10 г. Калуги), Иван Тришкин (Мятлевская средняя общеобразовательная школа имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова Износковского района). Среди них — специалисты по работе с особыми детьми, классные руководители кадетских классов, советники по воспитательной работе, учителя, которые совмещают в школе педагогическую и административную деятельность.

Форум классных руководителей предполагает насыщенную образовательную, дискуссионную и культурную программы. В его рамках также пройдет ярмарка образовательных проектов, которые могут быть полезны в работе классного руководителя. В ней примут участие исторический парк «Россия — моя история», «Большая перемена», Российское движение школьников, общество «Знание», «Россия — страна возможностей», Русское географическое общество, Юнармия, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. Все программы представленных на форуме проектов доступны на онлайн-платформах и будут удобны в использовании не только для школ, но и для инклюзивного и семейного образования.