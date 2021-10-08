Самара, 8 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Депутаты думы города Самары поддержали кандидатуру Алексея Ситника на должность председателя городской контрольно-счётной палаты. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба думы Самары.

Иван Шилов ИА REGNUM Самара

Отмечается, что кандидатура Ситника на должность главы этого ведомства была единогласно поддержана депутатами на 21-ом заседании думы Самары.

«В связи с истечением срока полномочий председателя Контрольно-счётной палаты Самары, дума поддержала предложенную на эту должность кандидатуру. Главой КСП стал Алексей Ситник, который, как отметил спикер парламента, зарекомендовал себя с профессиональной стороны», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что также единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру нового главы комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы города Самары. Им стал депутат Данил Морозов.