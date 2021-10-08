Кострома, 8 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин подписал новое постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников ряда сфер. Документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону.

05.rospotrebnadzor.ru Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

Согласно приказу, в срок до 15 ноября 2021 года сделать обе прививки от коронавируса должны 80% сотрудников. Под действие документа попадают сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники медицинских, образовательных, торговых организаций, многофункциональных центров, ЖКХ и энергетики, культурных организаций.

Вопрос касается сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, граждан, трудящихся в сфере соцзащиты и социального обслуживания населения, общепита, почты, общественного транспорта и такси, занимающихся организацией летнего отдыха детей и подростков.

Обязанности по организации мероприятий возложены на департаменты региона, медиков, руководителей предприятий и организаций. Приказ обязывает главврачей «активизировать просветительскую работу среди населения по вопросам профилактики COVID-19» и еженедельно отчитываться в Роспотребнадзор о фактах массовых отказов от вакцинации. Напомним, ранее Александр Кокоулин назвал снижение темпов вакцинации в регионе одной из причин подъёма новой волны коронавируса. На данный момент прививки от коронавируса общим числом сделали почти 190 тысяч жителей Костромской области, для формирования коллективного иммунитета количество вакцинированных должно увеличиться минимум в 2 раза.