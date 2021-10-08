Мадрид, 8 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Решение властей Австралии отказаться от контракта на строительство 12 подлодок с французской компанией Naval Group на фоне заключения партнерства с США и Великобританией в области безопасности и обороны, является рациональным. Об этом 8 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как указал глава европейской дипломатии, в этом случае австралийские власти приняли решение об усилении своих военных и промышленных связей со странами, которые могут «предложить ей лучшую защиту».

«Решение Австралии может быть прискорбным с точки зрения торговых отношений, <…> но с определенной точки (зрения оно является) рациональным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисонприветствовал возвращение посла Франции в Канберру после того, как отношения между двумя странами были испорчены, когда Австралия отменила контракт на покупку подводных лодок после заключения оборонного пакта с США и Великобританией.