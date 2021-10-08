Ярославль, 8 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославле депутаты от КПРФ провели мероприятие, на котором приняли резолюцию против результатов прошедших с 17 по 19 выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.mos.ru Дистанционное электронное голосование

Акция не анонсировалась и прошла в форме онлайн-трансляции.

«Это был сход граждан. В рамках акции подводились результаты с точки зрения КПРФ. Была принята резолюция. Мы никого не предупреждали, проводили в гайд-парке парке 30-летия победы в Дзержинском районе. У нас был уже опыт, когда под эту акцию нам пригнали строительную технику, проводили опиловку. В этот раз мы без всяких анонсов, пригласили только членов партии и граждан, которые оказывали поддержку во время выборов. Присутствовала полиция, не знаю откуда они узнали о наших намерениях, но никакого интереса они не проявляли, никаких задержаний не было. Люди присоединялись постепенно прогуливающиеся, но мы изначально предупредили, что не больше 50 человек», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

По итогам «схода» участники приняли резолюцию в которой не признали результаты выборов, а также заявили о недопустимости применения дистанционного голосования.

«Считаем недопустимым продолжение применения практики ДЭГ и трехдневного голосования впредь на выборах любого уровня. Мы обращаемся к депутатам ГД ФС РФ с требованием о немедленном изъятии из законодательства самой возможности многодневного и дистанционного электронного голосования на выборах любого уровня», — сообщается в резолюции.

Также в документе участники потребовали от ЦИК РФ и избирательной комиссии региона создать комиссию с участием представителей оппозиционных фракций, которая проведёт полный аудит системы дистанционного голосования.

Напомним, на прошедших выборах в Госдуму в Ярославской области КПРФ заняло второе место, получив результат 22,74%. На первом месте оказалась «Единая Россия» с результатом 29,72%.