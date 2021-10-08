Берлин, 8 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Банк VTB Bank (Europe) должен принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такое требование финансовой организации выдвинуло Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin).

Pixabay.com Отмывание денег

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«1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующие внутренние меры по обеспечению безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

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Для контроля за выполнением приказа финрегулятор также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к своим обязанностям.

«Приказ должен быть выполнен в установленные сроки», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Германии, Испании и Нидерландах сотрудники полиции вскрыли систему отмывания денег. По данным правоохранительных органов, подозреваемые занимались отмыванием денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. С помощью незаконных платежных услуг ими было легализовано около 140 млн евро. Всего в ходе масштабной операции было арестовано 11 человек.