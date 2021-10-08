Москва, 8 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 8 октября, курс российской валюты на утренних торгах демонстрирует умеренно-негативную динамику, теряя 0,41% и отскакивая от крайне важного уровня поддержки 71,70 за доллар США, за который на сегодняшних торгах развернется жаркая битва, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Дилемма тут достаточно простая, если российская валюта сможет закрыться сегодня ниже 71,70 за доллар США, то на следующей неделе появится возможность продолжить укрепление к отметкам 70,00−70,50.

Если же американский доллар не сдаст позиции на отметке 71,70, то тогда этот уровень станет базой для возврат к 72,50−73,00 за доллар США. Информационный фон соответствует напряженности момента, в 15−30 по мск, выйдет отчет по американскому рынку труда за сентябрь.

Консенсус-прогноз предполагает, что американская экономика в прошлом месяце добавила 500 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственного сектора экономики, а уровень безработицы сократился на с 5,2% до 5,1%.

Сам по себе этот отчет конечно важен для рынка, но гораздо важнее что на его основе ФРС 3 ноября 2021 года будет принимать решение о сокращении программы покупки облигаций объемом в $120 млрд в месяц.

Чем лучше будут данные, тем выше вероятность сокращения и тем хуже для рисковых активов, к которым относится и рубль, и тем лучше для американского доллара.

Статистические модели говорят, что консенсус-прогнозы по американскому рынку труда, могут быть неверными и фактические данные окажутся немного ниже.

Поэтому если после выхода этой статистики, уровень 71,70 руб./ доллар выстоит, можно будет ожидать, что следующая неделя будет за американской валютой», — считает эксперт.

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