Баку, , 11:06 — REGNUM Необходимо провести расследование деятельности офиса Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейед Али Хаменеи в Баку. Об этом информационному агентству Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, глава офиса аятоллы Ирана Али Акбар Оджаг Неджат якобы вёл антиазербайджанскую деятельность.

«Распространившаяся информация показывает, что в период угроз со стороны Ирана на Азербайджан Оджаг Неджат собрал вокруг себя верующих и занимался в социальных сетях деятельностью, которая была направлена против Азербайджана», — сказал Агамалы.

Он заявил, что Тегерану нужно отказаться от «коварных» планов в отношении Азербайджана. Также, по мнению депутата, офис Хаменеи в Баку не нужен, так как есть посольство Ирана.

Ранее в МВД Азербайджана сообщили, что представительство Хаменеи в Баку временно закрыли из-за мер по профилактики эпидемии.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с начал проводить военные учения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по этому поводу.

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