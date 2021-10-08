Баку, 8 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Необходимо провести расследование деятельности офиса Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейед Али Хаменеи в Баку. Об этом информационному агентству Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По его мнению, глава офиса аятоллы Ирана Али Акбар Оджаг Неджат якобы вёл антиазербайджанскую деятельность.

«Распространившаяся информация показывает, что в период угроз со стороны Ирана на Азербайджан Оджаг Неджат собрал вокруг себя верующих и занимался в социальных сетях деятельностью, которая была направлена против Азербайджана», — сказал Агамалы.

Он заявил, что Тегерану нужно отказаться от «коварных» планов в отношении Азербайджана. Также, по мнению депутата, офис Хаменеи в Баку не нужен, так как есть посольство Ирана.

Ранее в МВД Азербайджана сообщили, что представительство Хаменеи в Баку временно закрыли из-за мер по профилактики эпидемии.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с начал проводить военные учения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность по этому поводу.